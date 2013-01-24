AnnaSergeevna

Анна Устина AnnaSergeevna

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайт, перевод, реклама, контр. р-ты по гуманит. и аналит. экономике

Профессиональные навыки:

* Разработка и макетирование печатной рекламы.

Уровень: Средний. Лет опыта: 4.

* Английский язык: переводы, курсовые, сочинения.

Уровень: Эксперт. Лет опыта: 8.

* Украинский язык: аналогично английскому.

* Написание контрольных и курсовых работ по гуманитарным дисциплинам

и аналитической экономике. Лет опыта: 5.

Личные качества:

Стрессоустойчивость, исполнительность, креативность, умение грамотно строить и излагать мысли.

Языки:

* Русский - эксперт.

* Украинский - эксперт.

* Английский – разговорный – эксперт, технический – средний.