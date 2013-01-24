AnnaSergeevna

Копирайт, перевод, реклама, контр. р-ты по гуманит. и аналит. экономике
Профессиональные навыки:
* Разработка и макетирование печатной рекламы.
Уровень: Средний. Лет опыта: 4.
* Английский язык: переводы, курсовые, сочинения.
Уровень: Эксперт. Лет опыта: 8.
* Украинский язык: аналогично английскому.
* Написание контрольных и курсовых работ по гуманитарным дисциплинам
и аналитической экономике. Лет опыта: 5.
Личные качества:
Стрессоустойчивость, исполнительность, креативность, умение грамотно строить и излагать мысли.
Языки:
* Русский - эксперт.
* Украинский - эксперт.
* Английский – разговорный – эксперт, технический – средний.