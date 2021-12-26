AnnaSkay

Анна AnnaSkay

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Познакомимся?

Я закончила курс Администратора широкого профиля и 1с: Предприятия. Был экзамен по быстрой печати текста, и сдан на отлично.

Читаю разные статье по интересу и для использования где-то видоизменяю. Нравится психология, экономика. 

Есть опыт в области решения школьникам и студентам тесты, задачи, эссе и сочинения. 

Есть опыт (3месяца) оператора входящих звонков и отправки сообщений на Ватсапп.

Так же работаю с программами Word,  Excel, PDF.

Повышенная работоспособность, если дело нравится - меня ничто не отвлекает. 

Всегда отдаю в нужный обговореный срок.

На сайте 24/7! 