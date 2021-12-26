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Я закончила курс Администратора широкого профиля и 1с: Предприятия. Был экзамен по быстрой печати текста, и сдан на отлично.

Читаю разные статье по интересу и для использования где-то видоизменяю. Нравится психология, экономика.

Есть опыт в области решения школьникам и студентам тесты, задачи, эссе и сочинения.

Есть опыт (3месяца) оператора входящих звонков и отправки сообщений на Ватсапп.

Так же работаю с программами Word, Excel, PDF.

Повышенная работоспособность, если дело нравится - меня ничто не отвлекает.

Всегда отдаю в нужный обговореный срок.

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