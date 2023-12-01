AnnaSm2423

С энтузиазмом выполняю все поставленные задачи и цели

Занимаюсь музыкой, которая мне помогает доводить дела до конца. У меня творческая профессия -учителя музыки. Благодаря работой с детьми , я открываю в себе новые качества, ведь дети-это начало новой жизни,вместе с ними мы познаем этот мир, и открываем длля себя что то новое.

По этому , любая творческая задача мне по духу. Например:создание презентаций,обработка фотографий, создание видео а так же их обработка. Моя вторая профессия -это филолог. Проверка тетрадей по русскому, украинскому языку- это мои привычые задачи.Так же , последние года я изучаю иностранные языки, на данном этапе это немецкий язык , которым я влдлаею на уровнее B1. Мне нравится познавать что- то новое, и учится этому каждый день.