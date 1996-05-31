ФИО: Лапай Анастасия Евгеньевна

Пол: женский

Адрес: г. Киев, ул. Е. Коновальца, 36а

Контактные данные: 095-14-92-913; [email protected]

Дата рождения: 31.05.1996

Семейное положение: не замужем; детей нет;

Профессиональная цель: ищу должность, на которой смогу развиваться, как дизайнер, увеличивать профессионализм работы со специализированными компьютерными программами

Образование

Студентка

2013-2017 Киевский Университет Культуры, факультет дизайна и рекламы, специальность: дизайнер интерьера и среды;

Дополнительное образование

2015 - курсы SketchUpPro

Опыт работы

2016(апрель-июль) - администратор ООО"Сушия"

Профессиональные и личностные навыки:

Рисование от руки, владение всем набором необходимых дизайнерских программ (Adobe Photoshop, 3D Max, ArchiCAD, SketchUpPro). Быстро учусь и могу обучать других сотрудников, нахожу индивидуальный подход к людям, умею работать в большом творческом коллективе. Соблюдаю сжатые сроки и продуктивно работаю в стрессовых ситуациях. Ответственно отношусь к выполнению поставленным задач, целеустремленная, энегрична, трудолюбива.