ФИО: Лапай Анастасия Евгеньевна
Пол: женский
Адрес: г. Киев, ул. Е. Коновальца, 36а
Контактные данные: 095-14-92-913; [email protected]
Дата рождения: 31.05.1996
Семейное положение: не замужем; детей нет;
Профессиональная цель: ищу должность, на которой смогу развиваться, как дизайнер, увеличивать профессионализм работы со специализированными компьютерными программами
Образование
Студентка
2013-2017 Киевский Университет Культуры, факультет дизайна и рекламы, специальность: дизайнер интерьера и среды;
Дополнительное образование
2015 - курсы SketchUpPro
Опыт работы
2016(апрель-июль) - администратор ООО"Сушия"
Профессиональные и личностные навыки:
Рисование от руки, владение всем набором необходимых дизайнерских программ (Adobe Photoshop, 3D Max, ArchiCAD, SketchUpPro). Быстро учусь и могу обучать других сотрудников, нахожу индивидуальный подход к людям, умею работать в большом творческом коллективе. Соблюдаю сжатые сроки и продуктивно работаю в стрессовых ситуациях. Ответственно отношусь к выполнению поставленным задач, целеустремленная, энегрична, трудолюбива.
Портфолио
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