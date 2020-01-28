AnnaTungulina

Профи удаленной работы!
Вы получите сотрудника, для которого не существует слова “проблема”, есть лишь задачи, требующие решения. Решения, которое у меня найдется всегда!
- всегда укладываюсь в сроки;
- умею работать в команде и с подрядчиками;
- хорошо организовываю людей и пространство вокруг себя,
- легкообучаемая, если чего-то не знаю, то гугл в помощь и я уже всё знаю :)
- всегда укладываюсь в сроки. Или заканчиваю раньше срока ;)
- ориентируюсь на результат,
- скорость интернет-соединения стабильно высокая.
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