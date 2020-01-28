AnnaTungulina

Профи удаленной работы!

Вы получите сотрудника, для которого не существует слова “проблема”, есть лишь задачи, требующие решения. Решения, которое у меня найдется всегда!

всегда укладываюсь в сроки;

умею работать в команде и с подрядчиками;

хорошо организовываю людей и пространство вокруг себя,

легкообучаемая, если чего-то не знаю, то гугл в помощь и я уже всё знаю :)

всегда укладываюсь в сроки. Или заканчиваю раньше срока ;)

ориентируюсь на результат,

скорость интернет-соединения стабильно высокая.

Готова работать на успех Вашей компании уже сейчас!