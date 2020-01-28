AnnaTungulina

Анна AnnaTungulina

 
39 летРоссия/Сочи
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профи удаленной работы!

Вы получите сотрудника, для которого не существует слова “проблема”, есть лишь задачи, требующие решения. Решения, которое у меня найдется всегда!

  • всегда укладываюсь в сроки;
  • умею работать в команде и с подрядчиками;
  • хорошо организовываю людей и пространство вокруг себя,
  • легкообучаемая, если чего-то не знаю, то гугл в помощь и я уже всё знаю :)
  • всегда укладываюсь в сроки. Или заканчиваю раньше срока ;)
  • ориентируюсь на результат,
  • скорость интернет-соединения стабильно высокая.
Готова работать на успех Вашей компании уже сейчас!