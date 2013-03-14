Переводы с английского, немецкого, французского языков

Индивидуальный предприниматель

Цель: Осуществление дистанционного письменного перевода с английского, немецкого и французского языков на русский (по электронной почте). Имеется опыт перевода по следующим темам: химия, техника и механика, строительство и архитектура, психология, педагогика, сельское хозяйство, системы управления, экономика, автомобильная промышленность, медицинское оборудование, электроника, художественная литература, искусство

Образование:

1967-1972 Чувашский государственный педагогический институт им. И Я. Яковлева, факультет иностранных языков

Учитель французского языка

Учитель немецкого языка

1981-1986 Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза,

Преподаватель английского языка

1990-1992 Чувашский республиканский институт повышения квалификации работников народного образования

Практический психолог

Профессиональные навыки:

2009 – по н/в работа по контракту с ООО «Керамика» в г. Чебоксары (группа компаний ROCA, Испания) в качестве преподавателя русского языка для иностранцев и переводчика технических и экономических текстов

2005 – 2008 «Европаркинг» (Москва), удаленный письменный перевод (английский, немецкий, французский)

1995 – по н/в. Устный перевод на международных конференциях и других мероприятиях

1995 – 2008 Чебоксарский химико-механический техникум, преподаватель английского и немецкого языков

1972 – 2008 преподаватель иностранных языков в различных учебных заведениях