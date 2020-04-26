Графический дизайнер
Художественное образование, аккуратность и ответственное отношение к работе. Специализируюсь на изготовлении дизайн-макетов сайтов, баннеров для оформления соцсетей.
Опыт в создании полиграфической продукции (листовки, ваучеры, визитки и пр.)
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Портфолио
- Фотоколлажи70 просмотров
- Ваучер подарочный71 просмотр
- Визитка и карточка клиента84 просмотра
- Рекламные листовки72 просмотра
- Макет интернет-магазина садовых растений.48 просмотров
- Лендинг для художественной студии58 просмотров