AnnaUrmanova

Анна AnnaUrmanova

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер

Художественное образование, аккуратность и ответственное отношение к работе.  Специализируюсь на изготовлении дизайн-макетов сайтов, баннеров для оформления соцсетей.

Опыт в создании полиграфической продукции (листовки, ваучеры, визитки и пр.)