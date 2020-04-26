Графический дизайнер

Художественное образование, аккуратность и ответственное отношение к работе. Специализируюсь на изготовлении дизайн-макетов сайтов, баннеров для оформления соцсетей.

Опыт в создании полиграфической продукции (листовки, ваучеры, визитки и пр.)