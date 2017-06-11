AnnaUryadova

Анна AnnaUryadova

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводы, копирайтинг, рерайтинг.

Образование: Дальневосточный институт международных отношений.

Специальность: Международные отношения (дипломатия), Перевод и переводоведение.

Также есть опыт работы в печатных СМИ (написание статей различной тематики).

Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга