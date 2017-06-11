Переводы, копирайтинг, рерайтинг.
Образование: Дальневосточный институт международных отношений.
Специальность: Международные отношения (дипломатия), Перевод и переводоведение.
Также есть опыт работы в печатных СМИ (написание статей различной тематики).
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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от $20
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Редактирование и Корректура
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от $5
от 2 дней
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