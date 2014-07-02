Перевод, написание работ на финансово-экономические темы

Опыт работы около 10 лет.

Работала в нефтегазовой компании более 6 лет: Департамент корпоративных финансов, Управление по связям с инвесторами. На протяжении всего этого времени работала с двуязычными текстами - владею английским языком в совершенстве.

Образование: РЭА им. Плеханова - экономист-математик, ММШП - лигвист, коммерческий перевод, CASS Business School - MBA (стратегия и финансы).

В данный момент временно проживаю в Нигерии (муж приехал по контракту), есть большая помощь с детьми. Ищу работу на дому.

Электронная почта: [email protected]