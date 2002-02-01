Продвижение в социальных сетях. smm. дизайн

Smm-менеджер. Продвижение в социальных сетях. Дизайнер

Опыт работы

SMM менеджер

с 01.2012 по наст. время (1 год)

Фрилансер (Продвижение компаний в социальных сетях)

Продвижение компаний в социальных сетях.

Клиенты:

https://www.facebook.com/isaac.pintosevich.systems

Срок работы – настоящее время

http://vk.com/isaac.pintosevich

Срок работы - настоящее время

https://www.facebook.com/LSK.kiev.ua

Срок работы – 4 месяца.

https://www.facebook.com/parikmaxer.tv

https://www.facebook.com/mymasterkart?fref=ts

и многие другие.

Есть опыт в продвижении YouTub каналов

http://www.youtube.com/user/etopobeda

http://www.youtube.com/user/parikmaxertv

- разработка концепции ведения страницы;

- разработка концепции общетематического контента;

- разработка активностей (конкурсы, акции, викторины). Концепция, механика, проведение, обработка результатов, постанализ;

- постоянный интерактив с подписчиками от имени компании (инициирование дискуссий, ответы на вопросы);

- привлечение пользователей на страницу (из тематических сообществ, профилей, рассылки по открытым базам);

- предоставление подробных рекомендаций по интеграции страницы социальной сети в сайт и направлению трафика с сайта на страницу и наоборот.

и всё что необходимо для качественного продвижения.

Дизайн:

Дата рождения:

Мои клиенты на удалённом обслуживании

Сегмент HoReCa

Ресторан BqrBQ, ресторан “Сервиз“, сеть ресторанов «Блинофф», сеть ресторанов «Такі-Макі»,

ресторан «Масонская ложа», ресторан «Тирамису», байк рок-н ролл клуб «ROUTE 66»,

паб «ПЛАН Б», таверна «Старый боцман», ночной клуб "Sorry Бабушка", ночной клуб "Белый кокон" , кофейня у фонтана, мини пивоварня «BEER BAR», кафе «RiOBA»

Консалтинг, организации

Isaac Pintosevich Systems, USAID, инвестиционная компания «Новый город», Укрпочта,

федерация плавания украины, MAGISTR компания по управлению активами.

Промышленность, строительство, торговля

BOSCH, SKILL, DREMEL, WDS, BARimport, НОВАСЛАВ, дах-центр, Спец-Авиа, автохимия автокосметика « runway», Saeco, UDK gazbeton, Твоя кімната, епіцентр, Нова лінія

Образование основное

2003 — НПУ им. Драгоманова, преподаватель изобразительного искусства, магистр

Постоянные места работы

2010 – настоящее время – А.М.К. «URBANIST»

Разработка оригинал макетов. Концепций

Продвижение в социальных сетях

Сегмент HoReCa – заведения с нуля (разработка концепции, эскиз, проект, сдача проекта, разработка

полиграфической продукции, оформление витрин, рекламная, pr-поддержка, разработка, проведение акций,

презентаций и т.д.)

Копирайтинг

Фотосъёмка для каталогов (одежда, строительные компании, посуда и др.)

06.2009 - ГК "MASTERGOOD"

Дизайнер, фотограф

Разработка макетов меню, буклетов, постеров, афиш. Фотосъёмка. Разработка всей полиграфической

продукции, необходимой для сети ресторанов.

10.2006 - "Межа піпл Анлімітед"

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

арт-директор

организация работы рекламного агентства. Управление 4мя дизайнерами. Общение с клиентами.

Разработка фирменного стиля. Написания концепций рекламных компаний. Разработка макетов,

адаптация макетов. Разработка и адаптация бренд-буков. Работа с подрядчиками, контроль

печатного процесса.

09.2004 - 10.2006, мережа магазинів "Твоя кімната"

Строительство/архитектура/недвижимость

дизайнер - арт-директор

создания стиля компании (логотип, бланки) разработка сайта. Изготовление макетов для полиграфии

(каталоги, рекламные блоки, POS материалы). Разработка и проведение рекламных акций.

Написание и проведение презентаций. Внешнее и внутреннее оформление магазинов.

Написание концепций и проведение рекламных съёмок.

с 2005 года - управление двумя дизайнерами

02.2002 - 03.2004, РА "Слон"

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

дизайнер

создания фирменного стиля с нуля, оформление магазинов, написание концепций, акций,

создание полиграфических материалов

Рекомендации

ГК"МАСТЕРГУД",

Аврора Огородник, директор по развитию

067 230-05-08

"Твоя кимната",

Близнюк Виталий Иванович, директор по маркетингу

067 233-02-95

РА"СЛОН",

Здор Карина Анатольевна, директор

067 285-91-43

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Дополнительная информация

Гражданство: Украина

Разрешение на работу в странах: Россия

Языки Русский: Родной язык

английский: базовые знания

Украинский: свободно владею

Ключевые навыки

Все графические программы, необходимые для дизайна.

фотография

рисование от руки

написание статей, концепций

ссылка для портфолио:

Меню https://plus.google.com/photos/101236011025568997378/albums/5425066399273017057?banner=pwa0710596208849?banner=pwa

Внутреннее оформление, витрины, выівески

https://plus.google.com/photos/101236011025568997378/albums/5494249421370185297?banner=pwa