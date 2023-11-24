Anna_Arutiunian

Бухгалтерия, налоги, финансы

Опыт работы бухгалтером 15 лет. Помогу Вам:

1.сдать отчеты в госорганы, в т. ч. декларацию 3-НДФЛ, УСН, НДС и Прибыль;

2.получить налоговый вычет за лечение, обучение, спорт, приобретение недвижимости;

3.разработать внутреннюю документацию для компаний (приказы, положения, формы внутренних отчетов);

4.получить электронную подпись, подключить и настроить работу с ЭДО;

5.зарегистрировать ООО, сменить директора юридический адрес или виды деятельности;

6.подготовить ответы на письма или требования из налоговой;

7.восстановить бухгалтерский учет или провести проверку;

8.проконсультировать по вопросам бухгалтерии и налогового учета.