Здравствуйте, меня зовут Анна!
Обладаю навыками UX/UI дизайна сайтов, лендингов, мобильных приложений и других дизайн предложений. Сотрудничала со стартапами для разработки лендингов. Выполняла на фрилансе дизайны динамических баннеров, сайты, небольшой видеомонтаж.
Есть опыт работы в программах Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Tilda.
Для связи:
Тг https://t.me/locelotkal
Портфолио
- Лендинг для продукта Syforaнет просмотров
- Лендинг для проекта Top Gaming Index1 просмотр
- Лендинг для проекта Go Vibe1 просмотр
- Лендинг для проекта Minio1 просмотр
- Лендинг для проекта Wa Are Hereнет просмотров
- Динамический баннер для продуктов Solisoftнет просмотров
- Динамический баннер для продуктов Solisoftнет просмотров
Баннеры
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$5/час
от $10от 3 дней
#953
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 дней
#1562