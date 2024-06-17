Здравствуйте, меня зовут Анна!

Обладаю навыками UX/UI дизайна сайтов, лендингов, мобильных приложений и других дизайн предложений. Сотрудничала со стартапами для разработки лендингов. Выполняла на фрилансе дизайны динамических баннеров, сайты, небольшой видеомонтаж.



Есть опыт работы в программах Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Tilda.



Для связи:

Тг https://t.me/locelotkal