Anna_BA

Анна Бойко Anna_BA

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Здравствуйте, меня зовут Анна!

Обладаю навыками UX/UI дизайна сайтов, лендингов, мобильных приложений и других дизайн предложений. Сотрудничала со стартапами для разработки лендингов. Выполняла на фрилансе дизайны динамических баннеров, сайты, небольшой видеомонтаж.

Есть опыт работы в программах Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Tilda.

Для связи:
Тг https://t.me/locelotkal

Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#953
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 дней
#1562