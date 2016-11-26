Anna_Bakunets

Я работаю в двух, казалось бы совершенно несовместимых, сферах деятельности. Если же вы являетесь заказчиком, то вам следует прочесть информацию ниже:
1.
Фото (обработка).
Профессиональная обработка портретных или рекламных фото для любых целей.
Если же вам нужно качественно обработать портретные или рекламные фото в достаточно короткие сроки и за относительно невысокую плату, то вы нашли именно то, что искали!
Результат можно обжаловать и, оговорив более детально суть работы, получить совершенно иной)
Предоставляю такие услуги, как:
- ретушь
-пластика (изменение формы, фигуры и т.д.)
- цветокоррекция
- создание коллажей
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2.
Перевод. (Английский, русский, украинский)
Я занимаюсь художественным, письменным переводом с английского на русский и/или украинский языки, на практически любую тематику (кроме узких специальностей).
В данный момент я имею неоконченное высшее образование по специальности международных отношений. Большим плюсом является то, что все предметы я изучаю на английском языке, что представляет собой практику в английском языке, который я изучаю уже 12 лет, и на данный момент свободно им владею.
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График работы:
Заказы принимаю каждый день.
Онлайн после обеда и до поздней ночи. Выходные плавающие (1-2 дня в месяц) и большие праздники.
Контакты:
Связаться со мной можно, написав сюда приватным сообщением, по вайберу, контакту или по контактному номеру.
вконтакте: https://new.vk.com/annazimonova
viber: +380507479687
номер: (мтс) 0507479687, (лайф) 80939853353, (киевстар) +380688070158
Способы оплаты:
Карта ПриватБанка.