Anna_Bakunets

Я работаю в двух, казалось бы совершенно несовместимых, сферах деятельности. Если же вы являетесь заказчиком, то вам следует прочесть информацию ниже:

1.

Фото (обработка).

Профессиональная обработка портретных или рекламных фото для любых целей.

Если же вам нужно качественно обработать портретные или рекламные фото в достаточно короткие сроки и за относительно невысокую плату, то вы нашли именно то, что искали!

Результат можно обжаловать и, оговорив более детально суть работы, получить совершенно иной)

Предоставляю такие услуги, как:

- ретушь

-пластика (изменение формы, фигуры и т.д.)

- цветокоррекция

- создание коллажей

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2.

Перевод. (Английский, русский, украинский)

Я занимаюсь художественным, письменным переводом с английского на русский и/или украинский языки, на практически любую тематику (кроме узких специальностей).

В данный момент я имею неоконченное высшее образование по специальности международных отношений. Большим плюсом является то, что все предметы я изучаю на английском языке, что представляет собой практику в английском языке, который я изучаю уже 12 лет, и на данный момент свободно им владею.

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График работы:

Заказы принимаю каждый день.

Онлайн после обеда и до поздней ночи. Выходные плавающие (1-2 дня в месяц) и большие праздники.

Контакты:

Связаться со мной можно, написав сюда приватным сообщением, по вайберу, контакту или по контактному номеру.

вконтакте: https://new.vk.com/annazimonova

viber: +380507479687

номер: (мтс) 0507479687, (лайф) 80939853353, (киевстар) +380688070158

Способы оплаты:

Карта ПриватБанка.