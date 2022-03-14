Вам нужна анимация? Отредактировать фото? Иллюстрация? Или логотип? Свежий взгляд, красивые цвета, при том ответственный энтузиаст, который сделает свою работу чётко и по приемлемой цене? Тогда Вы нашли что искали!
Доброго времени суток!
Меня зовут Анна и мне 25 лет. Я дипломированный, начинающий специалист в квалификации бакалавриат, по специальности Дизайн, ответственна и сосредоточена на работе. Примеры работ можете посмотреть в портфолио. Всегда с энтузиазмом берусь за новые интересные задания. Для каждого проекта выкладываюсь на 101%! Люблю рисовать красочные иллюстрации, создавать логотипы и анимировать их, а так же редактировать фотографии, создавать портреты в стиле поп-арт, дрим-арт, шарж.
График работы
Свободный, гибкий.
Услуги
Верстка планеров и ежедневников в InDesign
Разработка стандартного пакета шаблонов от 500 руб
Разработка индивидуального планера, печать + доставка почтой от 1400 руб
Дешевле если заберете сами. За всей информацией обращайтесь любым удобным для Вас способом.
(Ниже указаны способы связи)
Анимация в After Effects
В основном анимирую иллюстрации и логотипы. Примеры работ в портфолио.
Цена зависит от сложности, сориентировать сложно не зная особенностей заказа.
Иллюстрация в Adobe Illustrator
Умею рисовать несложные иллюстрации. Яркие и симпатичные.
От 300 руб. В зависимости от количества и сложности.
Редактировать фото в Photoshop
Зависит от подробностей заказа. От смены фона, до детальной проработки фотографии.
1 фото - 100-500 руб.
Перерисовать с фото
Зависит от подробностей заказа.
Логотип
От 500 руб. В зависимости от сложности.
Работаю до необходимого результата.
Оплата
Предоплата - 40%!
Если сделка не безопасная, то я должна быть уверена, что заказчик заинтересован в моей работе. Поймите, я тоже человек, я тоже стерегусь того, что меня могут обмануть.
Способы оплаты
MIR: 2202 2013 7267 5799
ВНИМАНИЕ! Если я указала вам другой способ оплаты, то будьте осторожны! Возможно, с вами общается мошенник!
Я возвращаю предоплату
Всякое бывает, на сайте я недавно. Если Вам не нравится работа, значит, я либо не способна понять ваших требований, либо не справляюсь с поставленной задачей, либо не соответствую вашим ожиданиям.
Мои контакты
- Почта- [email protected]
- Discord- АннаДемидова#5762
- Telegram- Anna Demidova - +79095662970 (звоните если дело срочно, а от меня 0 реакции)
Портфолио
- Шаблоны и именные обложки для планера36 просмотров
- Отличный подарок на любой праздник себе и близким25 просмотров
- Векторная иллюстрация - Дракон и пламя26 просмотров
- Лого под сообщество14 просмотров
- Анимация под лого18 просмотров
- Иллюстрации к книге26 просмотров