Вам нужна анимация? Отредактировать фото? Иллюстрация? Или логотип? Свежий взгляд, красивые цвета, при том ответственный энтузиаст, который сделает свою работу чётко и по приемлемой цене? Тогда Вы нашли что искали!

Доброго времени суток!

Меня зовут Анна и мне 25 лет. Я дипломированный, начинающий специалист в квалификации бакалавриат, по специальности Дизайн, ответственна и сосредоточена на работе. Примеры работ можете посмотреть в портфолио. Всегда с энтузиазмом берусь за новые интересные задания. Для каждого проекта выкладываюсь на 101%! Люблю рисовать красочные иллюстрации, создавать логотипы и анимировать их, а так же редактировать фотографии, создавать портреты в стиле поп-арт, дрим-арт, шарж.

График работы

Свободный, гибкий.

Услуги

Верстка планеров и ежедневников в InDesign

Разработка стандартного пакета шаблонов от 500 руб

Разработка индивидуального планера, печать + доставка почтой от 1400 руб

Дешевле если заберете сами. За всей информацией обращайтесь любым удобным для Вас способом.

(Ниже указаны способы связи)

Анимация в After Effects

В основном анимирую иллюстрации и логотипы. Примеры работ в портфолио.

Цена зависит от сложности, сориентировать сложно не зная особенностей заказа.

Иллюстрация в Adobe Illustrator

Умею рисовать несложные иллюстрации. Яркие и симпатичные.

От 300 руб. В зависимости от количества и сложности.

Редактировать фото в Photoshop

Зависит от подробностей заказа. От смены фона, до детальной проработки фотографии.

1 фото - 100-500 руб.

Перерисовать с фото

Зависит от подробностей заказа.

Логотип

От 500 руб. В зависимости от сложности.

Работаю до необходимого результата.

Оплата

Предоплата - 40%!

Если сделка не безопасная, то я должна быть уверена, что заказчик заинтересован в моей работе. Поймите, я тоже человек, я тоже стерегусь того, что меня могут обмануть.

Способы оплаты

MIR: 2202 2013 7267 5799

ВНИМАНИЕ! Если я указала вам другой способ оплаты, то будьте осторожны! Возможно, с вами общается мошенник!

Я возвращаю предоплату

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