Специалист в интернет-рекламы РСЯ

Всем Доброго времени суток!

Меня зовут Анна, мне 34 года, имею высшее образование, закончила НГПУ им. Козьмы Минина, Социально-экономический факультет.

Сейчас являюсь специалистом в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ) Яндекс Директ.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас.

Предлагаю Вам настроить интернет рекламу вашего продукта.

Пишите, спрашивайте! Отвечу на любые интересующие вопросы.