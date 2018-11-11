Здравствуйте, меня зовут Анна!

10 лет назад я познакомилась с Adobe Photoshop , далее – с Adobe Photoshop Lightroom и другими подобными редакторами, поняла, что это МОЁ.

В данной сфере предлагаю услуги: предметная ретушь фото; портретная ретушь; коррекция фигуры; удаление дефектов кожи, нежелательных предметов на фото и т.д.; улучшение четкости/яркости/контрастности/насыщенности фото; замена заднего фона, соединение людей из разных фото на одну фотографию; фотомонтаж (добавление различных предметов, причесок, макияжа, надписей, рамок и т.д. на фото); разработка дизайна полиграфии (визитки, листовки, календари, буклеты и пр.).

Перечень не исчерпывающий.

Также имею высшее юридическое образование (опыт работы с 2011 года).

Навыки и умения : организация и сопровождение договорной работы ; досудебное урегулирование споров; составление различных процессуальных документов (исковые заявления, апелляционные, кассационные жалобы, возражения, отзывы,ходатайства и т.д.); консультирования по различным юридическим вопросам и пр.

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Почта – [email protected]