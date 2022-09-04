Anna_Dorina

Аня Anna_Dorina

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художница-иллюстратор/переводчик

Привет! Меня зовут Аня. Я начинающий иллюстратор, работаю преимущественно в векторных графических редакторах. Могу разработать дизайн мерча, упаковки и даже книжного персонажа. Умею работать с ТЗ, дружу с дедлайнами, пунктуальна, ответственна и коммуникабельна. 

Умею не только рисовать, но и переводить с английского и шведского языков. Высшее образование по направлению зарубежное регионоведение (специалист по Северной Европе). IELTS Overall 7.5. 

Буду рада сотрудничеству!