Anna_Dorina

Художница-иллюстратор/переводчик

Привет! Меня зовут Аня. Я начинающий иллюстратор, работаю преимущественно в векторных графических редакторах. Могу разработать дизайн мерча, упаковки и даже книжного персонажа. Умею работать с ТЗ, дружу с дедлайнами, пунктуальна, ответственна и коммуникабельна.

Умею не только рисовать, но и переводить с английского и шведского языков. Высшее образование по направлению зарубежное регионоведение (специалист по Северной Европе). IELTS Overall 7.5.

Буду рада сотрудничеству!