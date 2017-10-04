3D artist
Привет!
Мы команда ребят, которые решают бизнес задачи маркетинговыми и рекламными инструментами. Более всего ценим крутые и необычные идеи, которые выполняем с огромным желанием и рвением.
А если по делу - чем точнее ТЗ, тем точнее сроки и стоимость выполнения.
Ссылки на портфолио только при обращении, здесь же выложены некоторые варианты работ.
Ценим время как свое, так и заказчика!
Спасибо!
Портфолио
- Реклама туристического агентства "Азимут"132 просмотра
- Video presentation for evart drive taxi150 просмотров
- Animation147 просмотров
- Face Preview139 просмотров
- 2D анимация112 просмотров
- Open for Ukrsibbank118 просмотров