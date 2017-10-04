3D artist

Привет!

Мы команда ребят, которые решают бизнес задачи маркетинговыми и рекламными инструментами. Более всего ценим крутые и необычные идеи, которые выполняем с огромным желанием и рвением.

А если по делу - чем точнее ТЗ, тем точнее сроки и стоимость выполнения.

Ссылки на портфолио только при обращении, здесь же выложены некоторые варианты работ.

Ценим время как свое, так и заказчика!

Спасибо!