Ваша робота вже виконана! Ви лиш подумали - я вже зробила.

Привіт! Моє ім'я Анна.

Я - молодий креативний педагог ;)

Маю власну невелику збірку віршів, над якою продовжую працювати.

Моє життєве кредо: "Тільки вперед до мети".

Завжди завершую почате та рухаюсь впевнено до своєї цілі.

Рідна мова - українська. В ідеалі володію російською. На базовому рівні англійська, польська та німецька мови, цікавлюсь грецькою.

Шукаєте відповідального та пунктуального копірайтера, рерайтера, перекладача ваших текстів? Тоді Ви потрапили за адресою. Я до Ваших послуг.

Ваша робота буде виконана якісно, вчасно та без помилок)