Ваша робота вже виконана! Ви лиш подумали - я вже зробила.
Привіт! Моє ім'я Анна.
Я - молодий креативний педагог ;)
Маю власну невелику збірку віршів, над якою продовжую працювати.
Моє життєве кредо: "Тільки вперед до мети".
Завжди завершую почате та рухаюсь впевнено до своєї цілі.
Рідна мова - українська. В ідеалі володію російською. На базовому рівні англійська, польська та німецька мови, цікавлюсь грецькою.
Шукаєте відповідального та пунктуального копірайтера, рерайтера, перекладача ваших текстів? Тоді Ви потрапили за адресою. Я до Ваших послуг.
Ваша робота буде виконана якісно, вчасно та без помилок)