Anna_Gureeva

Настрою контекстную рекламу в РСЯ.
Здравствуйте!
Меня зовут Анна Хижкина.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе, а именно, в контекстной рекламе Рекламной Сети Яндекса
(РСЯ).
В процессе обучения мне нужно настроить несколько проектов для моего портфолио. И, поэтому, я готова их внедрить для Вас на очень привлекательных условиях.
Настройка будет качественная, строго по инструкции опытного и квалифицированного наставника.
Как Вам моё предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
С уважением Анна Хижкина.
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