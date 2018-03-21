Anna_Gureeva

Настрою контекстную рекламу в РСЯ.

Здравствуйте!

Меня зовут Анна Хижкина.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе, а именно, в контекстной рекламе Рекламной Сети Яндекса

(РСЯ).

В процессе обучения мне нужно настроить несколько проектов для моего портфолио. И, поэтому, я готова их внедрить для Вас на очень привлекательных условиях.

Настройка будет качественная, строго по инструкции опытного и квалифицированного наставника.

Как Вам моё предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

С уважением Анна Хижкина.