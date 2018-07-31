Добрый день.

Меня зовут Анна. Мне 27 лет. Живу в Москве. Имею два высших образования: художественное и дизайна одежды. Аккуратна, вежлива. Люблю принимать вызовы и сложные решения.

Моя основная деятельность это дизайн полиграфии и упаковки. Владею Adobe Photoshop & Illustrator. Профессиональный стаж дизайнером 6 лет.

Работала с обработкой фотографий, версткой каталогов, созданием афиш и рекламок к детским мероприятиям, баннеры для государственных праздников, прессволы для выпускных-свадеб-корпоративов, макеты для печати на сувенирной продукции (футболки, сумки, ручки...), макеты для изготовления печатей, визитки,

картонные упаковки для продукции (чай, мед), железных банок - дизайн + тз на пост печатную обработку (конгрев, золото, мат/глянец, эффект бархата), тубусов, зип-пакетов, больших подарочных коробов (для изготовления на фабриках китая).

Вы можете увидеть некоторую часть моего портфолио тут же, в моем профиле. Если я отправила Вам предложение, значит я могу выполнить Ваше задание качественно и профессионально. Условия и детали исполнения мы с Вами обсудим уже в личной беседе. В моем лице Вы найдете честного, порядочного исполнителя, который решит вашу проблему на все 100%.