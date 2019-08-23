Anna_Kharchenko

Есть сайт по клининговым услугам group-crystal.ru . Необходимо доработать существующую структуру сайта, основываясь на сайтах конкурентов и запросах по теме клининга. Далее по обновленной структуре создать семантическое ядро. При анализе конкурентов по каждому запросу из структуры необходимо ...