Anna_Kharchenko

Требуется удаленный специалист по seo-продвижению сайта клининговой компании group-crystal.ru Необходимо понимание общей стратегии продвижения сайта.
Поисковые системы (SEO)29 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется удаленный специалист по seo-продвижению сайта клининговой компании group-crystal.ru Необходимо понимание общей стратегии продвижения сайта.
Необходимо seo-продвижение интернет-магазина чая и полезных вещей SAMOBRANKA.SHOP Очень важно понимание общей стратегии продвижения сайта.
Есть сайт по клининговым услугам group-crystal.ru . Необходимо доработать существующую структуру сайта, основываясь на сайтах конкурентов и запросах по теме клининга. Далее по обновленной структуре создать семантическое ядро. При анализе конкурентов по каждому запросу из структуры необходимо ...