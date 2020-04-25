Anna_Kondr

Архитектор. Чертежник

Личная информацияФИО: Кондратьева Анна АлександровнаВозраст: 20 летОбразование:Учебное заведение: Одесская Государственная Академия Строительства и АрхитектурыГод окончания: на данный момент обучаюсь на 4 курсе, защита диплома бакалавра состоится летом 2020 годаСпециальность: Архитектура зданий и сооруженийФорма обучения: ОчнаяКурсы и тренинги:Название: Курс по изучению AutoCAD для архитекторовУчебное заведение: ОГАСАДата окончания: 2016 годПродолжительность: 1 месяцНазвание: Курс по базовым навыкам Revit для архитекторов и инженеровУчебное заведение: ОГАСАДата окончания: 2019 годПродолжительность: 1,5 месяцаНавыки:

Владение AutoCAD на хорошем уровне

Владение Revit на базовом уровне

Владение Photoshop на базовом уровне

Визуализация построек в Revit через Enscape

Базовые знания по архитектурным конструкциям

Базовые знания по планировке помещений

Базовые знания по архитектурному проектированию

Большой объём курсовых работ по архитектурным и строительным конструкциям

Курсовые работы по расчёту строительных конструкций

Архитектурные проекты

Курсовые проекты жилых зданий

Большой объём разного вида чертежей

Работы по планировке жилых квартир и кафе

Выполненные работы: