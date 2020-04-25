Anna_Kondr

Анна Anna_Kondr

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Архитектор. Чертежник

Личная информацияФИО: Кондратьева Анна АлександровнаВозраст: 20 летОбразование:Учебное заведение: Одесская Государственная Академия Строительства и АрхитектурыГод окончания: на данный момент обучаюсь на 4 курсе, защита диплома бакалавра состоится летом 2020 годаСпециальность: Архитектура зданий и сооруженийФорма обучения: ОчнаяКурсы и тренинги:Название: Курс по изучению AutoCAD для архитекторовУчебное заведение: ОГАСАДата окончания:  2016 годПродолжительность: 1 месяцНазвание: Курс по базовым навыкам Revit для архитекторов и инженеровУчебное заведение: ОГАСАДата окончания: 2019 годПродолжительность:  1,5 месяцаНавыки:

  • Владение AutoCAD на хорошем уровне
  • Владение Revit на базовом уровне
  • Владение Photoshop на базовом уровне
  • Визуализация построек в Revit через Enscape
  • Базовые знания по архитектурным конструкциям
  • Базовые знания по планировке помещений
  • Базовые знания по архитектурному проектированию
Выполненные работы:
  • Большой объём курсовых работ по архитектурным и строительным конструкциям
  • Курсовые работы по расчёту строительных конструкций
  • Архитектурные проекты
  • Курсовые проекты жилых зданий
  • Большой объём разного вида чертежей
  • Работы по планировке жилых квартир и кафе