Anna_Kondr

Архитектор. Чертежник
Личная информацияФИО: Кондратьева Анна АлександровнаВозраст: 20 летОбразование:Учебное заведение: Одесская Государственная Академия Строительства и АрхитектурыГод окончания: на данный момент обучаюсь на 4 курсе, защита диплома бакалавра состоится летом 2020 годаСпециальность: Архитектура зданий и сооруженийФорма обучения: ОчнаяКурсы и тренинги:Название: Курс по изучению AutoCAD для архитекторовУчебное заведение: ОГАСАДата окончания: 2016 годПродолжительность: 1 месяцНазвание: Курс по базовым навыкам Revit для архитекторов и инженеровУчебное заведение: ОГАСАДата окончания: 2019 годПродолжительность: 1,5 месяцаНавыки:
- Владение AutoCAD на хорошем уровне
- Владение Revit на базовом уровне
- Владение Photoshop на базовом уровне
- Визуализация построек в Revit через Enscape
- Базовые знания по архитектурным конструкциям
- Базовые знания по планировке помещений
- Базовые знания по архитектурному проектированию
- Большой объём курсовых работ по архитектурным и строительным конструкциям
- Курсовые работы по расчёту строительных конструкций
- Архитектурные проекты
- Курсовые проекты жилых зданий
- Большой объём разного вида чертежей
- Работы по планировке жилых квартир и кафе