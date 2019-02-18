Anna_Kroft

Нужно доработать посадочную страницу на Тильде. Сразу на Тильде
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
4 года назад
Нужно доработать посадочную страницу на Тильде. Сразу на Тильде
Необходимо сделать монтаж видеоролика для ютъюб канала, продолжительность - до пяти минут. Необходимо сделать коррекцию, вставить заставку, наложить логотип, подрезку лишних кусков
На сайте раздел О нас, Портфолио
Необходимо произвести обзвон 50 клиентов по теплой базе.Скрипт также предоставляется. Обязательные требования: Запись телефонных звонков Оговаривать все предложения из скрипта
Нужно сделать посадочную страницу на услуги дизайнера
Нужно отредактировать лендинг, который сделан на тильде. Редактировать дизайн нужно в тильде. Макетов нет. Работать нужно только в тильде. Тема - онлайн курс дизайна интерьеров