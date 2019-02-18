Anna_Kroft

Анна Крофт Anna_Kroft

 
46 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Создать одностраничный сайт дизайн студии
Рекомендую, нареканий нет.
Рекомендую, отличный ответственный специалист.
Ответный отзыв
versus2269
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Лендинг для курса онлайн
Отличный заказчик ! Если вносит правки - только по делу. Качественная постановка задачи , быстрый фидбэк. Своевременная оплата. Рекомендую !
Очень рекомендую, понравился и процесс, и результат
Ответный отзыв