Anna_Kupriy

Анна Куприй Anna_Kupriy

 
49 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер, редактор, контент-менеджер

Пишу продающие тексты, статьи для газет и журналов, пресс-релизы,  сценарии видеороликов, тексты для телевизионных программ. Готовлю интервью и аналитические обзоры, создаю оптимизированный контент, могу «вести» ленту новостей и страницу компании в социальных сетях.

Работаю с разными CMS: Joomla, WordPress, Drupal, с пакетом MS Office, обладаю базовыми

знаниями HTML, выполняю простые операции в графических программах.

·       Мне можно поручить несколько функций: создание контента, его загрузку на сайт, оформление

картинками и картами, вычитку и редактирование написанных ранее материалов,

общение со спикерами.

·       Все тексты будут структурированы и уникальны.

·       Пишу грамотно, и редактор вам не понадобится.

·       Нахожусь онлайн с 6.00 до 23.00 ежедневно, поэтому связаться со мной можно практически в

любое время, с перерывом на сон.

·       Пунктуальна и коммуникабельна, никогда не подвожу своих заказчиков и умею работать

в команде.

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