Копирайтер, редактор, контент-менеджер

Пишу продающие тексты, статьи для газет и журналов, пресс-релизы, сценарии видеороликов, тексты для телевизионных программ. Готовлю интервью и аналитические обзоры, создаю оптимизированный контент, могу «вести» ленту новостей и страницу компании в социальных сетях.

Работаю с разными CMS: Joomla, WordPress, Drupal, с пакетом MS Office, обладаю базовыми

знаниями HTML, выполняю простые операции в графических программах.

· Мне можно поручить несколько функций: создание контента, его загрузку на сайт, оформление

картинками и картами, вычитку и редактирование написанных ранее материалов,

общение со спикерами.

· Все тексты будут структурированы и уникальны.

· Пишу грамотно, и редактор вам не понадобится.

· Нахожусь онлайн с 6.00 до 23.00 ежедневно, поэтому связаться со мной можно практически в

любое время, с перерывом на сон.

· Пунктуальна и коммуникабельна, никогда не подвожу своих заказчиков и умею работать

в команде.