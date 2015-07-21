Пишу продающие тексты, статьи для газет и журналов, пресс-релизы, сценарии видеороликов, тексты для телевизионных программ. Готовлю интервью и аналитические обзоры, создаю оптимизированный контент, могу «вести» ленту новостей и страницу компании в социальных сетях.
Работаю с разными CMS: Joomla, WordPress, Drupal, с пакетом MS Office, обладаю базовыми
знаниями HTML, выполняю простые операции в графических программах.
· Мне можно поручить несколько функций: создание контента, его загрузку на сайт, оформление
картинками и картами, вычитку и редактирование написанных ранее материалов,
общение со спикерами.
· Все тексты будут структурированы и уникальны.
· Пишу грамотно, и редактор вам не понадобится.
· Нахожусь онлайн с 6.00 до 23.00 ежедневно, поэтому связаться со мной можно практически в
любое время, с перерывом на сон.
· Пунктуальна и коммуникабельна, никогда не подвожу своих заказчиков и умею работать
в команде.
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