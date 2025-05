Студентка в активном поиске подработки. Есть опыт в копирайтинге , ведении и администрировании Инстаграм страниц.

Свободно знаю украинский, Русский и английский языки ( уровень В2+) . Открыта к предложениям , готова учиться новому и быстро выполнять поставленную задачу.

I am a Student, who actively looking for a work. I have an experience in copywriting, instagram administration. Fluently Know 3 languages : Ukrainian, Russian and English( level B2+) . I am searching for a good suggestions, ready to learn something new and do my work quickly.