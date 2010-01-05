Пишу качественно и интересно и пока 1,5 копирайт, ибо новичек.

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- уникальные тексты на любую тематику,

- оптимизация текстов под ключевые слова,

- ведение форумов

Как копирайтер начинающий порадую Вас соотношением цена-качество: 1,5/1000 знаков за грамотный, интересный текст, отвечающий всем Вашим пожеланиям.

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