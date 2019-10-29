Копирайтинг, рерайтинг

Могу написать практически любой текст - информационный, рекламный, образовательный и т.д. Но хотелось бы работать над материалами, которые будет легко и увлекательно читать, а главное - которые читатели запомнят и будут пересказывать друзьям. Дружу с SEO. Готова взяться за перевод текстов с английского, только не узкопрофильных. За рерайт берусь с неохотой - да, и зачем вам оно? все равно же самобытный текст в итоге получите) Специализируюсь на тематиках: недвижимость, строительство, туризм, путешествия, мода и брендовая одежда, кинематограф, вечеринки, досуг и т.д. Быстро и с интересом вникаю в новую тематику.