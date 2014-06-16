Качественно и в срок выполню предложенную работу. Вы не пожалеете))

Опыт контент-менеджера, оператора онлайн, служба поддержки, модератор, легкий рерайт, написание отзывов, комментариев, описание видеороликов, озвучка текста. Распознавание видео и аудио - перевод в текстовый формат, распознавание сканированных документов и любых форматов.

О себе: грамотная, ответственная, вежливая и пунктуальная, честная, внимательная. Хорошая дикция, приятный голос.

Планирую сделать Фриланс для себя основным средством заработка.

Если я взялась за проект, то не пропадаю и не игнорирую заказчика. Так что Вы не пожалеете, что доверили мне свой заказ.

Оплата устраивает в вебмани.

Буду рада регулярному сотрудничеству с порядочными людьми).