Anna_Morozova12

Ви шукаєте ретушера з Photoshop та Lightroom, щоб допомогти вам з фото та відео?

Привіт! Мене звати Анна і протягом останнього року я створювала неймовірні відео в Tik Tok у After Effects, фото та інше. Я пропоную такі послуги:

✨ Adobe Photoshop;

✨ Редагування фотографій;

✨ Фото слайд-шоу;

✨ Ретушування фото;

✨ Обробка фотографій;

✨ Зміна розміру фотографій.

✨ Фотографування;

✨ Переклад;

✨ Презентації;

✨ Переклад документів.

Якщо ви хочете отримати хороші фото та відео або перекласти будь-який текст, я з радістю допоможу вам!