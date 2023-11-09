Anna_Morozova12

Анна Морозова Anna_Morozova12

 
22 годаУкраина/Чернигов
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Ви шукаєте ретушера з Photoshop та Lightroom, щоб допомогти вам з фото та відео?

 Привіт! Мене звати Анна і протягом останнього року я створювала неймовірні відео в Tik Tok у After Effects, фото та інше. Я пропоную такі послуги: 

✨ Adobe Photoshop; 

✨ Редагування фотографій; 

✨ Фото слайд-шоу; 

✨ Ретушування фото;

 ✨ Обробка фотографій; 

✨ Зміна розміру фотографій.

 ✨ Фотографування; 

✨ Переклад; 

✨ Презентації; 

✨ Переклад документів.

 Якщо ви хочете отримати хороші фото та відео або перекласти будь-який текст, я з радістю допоможу вам!

PhotoshopAfter Effects