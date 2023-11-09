Anna_Morozova12

Анна Морозова Anna_Morozova12Anna_Morozova12
22 годаУкраина/Чернигов
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Ви шукаєте ретушера з Photoshop та Lightroom, щоб допомогти вам з фото та відео?
Привіт! Мене звати Анна і протягом останнього року я створювала неймовірні відео в Tik Tok у After Effects, фото та інше. Я пропоную такі послуги:
✨ Adobe Photoshop;
✨ Редагування фотографій;
✨ Фото слайд-шоу;
✨ Ретушування фото;
✨ Обробка фотографій;
✨ Зміна розміру фотографій.
✨ Фотографування;
✨ Переклад;
✨ Презентації;
✨ Переклад документів.
Якщо ви хочете отримати хороші фото та відео або перекласти будь-який текст, я з радістю допоможу вам!