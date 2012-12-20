Anna_Paramonova

Парамонова Анна Ивановна

Год рождения: 1990

Место проживания: г. Запорожье

E-mail: [email protected]

Образование:

2008-2012 – Запорожский национальный технический университет, специальность - журналист.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2012 – «ТРК Алекс» соавтор и соведущая молодежной программы "Лайф у кайф"

Должностные обязанности:

cбор информации,

разработка рубрик,

проведение интервью и опросов,

подбор картинок,

написание сценария и его утверждение,

запись программы в студии, на выезде

Другие навыки:

активный пользователь ПК и сети Internet;

знание английского языка (базовый разговорный уровень)

написание статей для размещения в СМИ

Личностные качества:

стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, креативное мышление, инициативность, пунктуальность, стрессоустойчивость.