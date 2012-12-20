Anna_Paramonova

Парамонова Анна Ивановна
Год рождения: 1990
Место проживания: г. Запорожье
E-mail: [email protected]
Образование:
2008-2012 – Запорожский национальный технический университет, специальность - журналист.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2012 – «ТРК Алекс» соавтор и соведущая молодежной программы "Лайф у кайф"
Должностные обязанности:
cбор информации,
разработка рубрик,
проведение интервью и опросов,
подбор картинок,
написание сценария и его утверждение,
запись программы в студии, на выезде
Другие навыки:
активный пользователь ПК и сети Internet;
знание английского языка (базовый разговорный уровень)
написание статей для размещения в СМИ
Личностные качества:
стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, креативное мышление, инициативность, пунктуальность, стрессоустойчивость.