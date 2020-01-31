Копирайт, рерайт, транскрибация

Здравствуйте, Уважаемые Заказчики! Рада приветствовать Васна моем аккаунте!

Вот немного информации обо мне:

-Пишу тексты, статьи практически на любуютематику;

-Имею высшее медицинское образование поспециальности врач-терапевт;

-Опыт работы 3 года в дизайн-студии (копирайтер);

Мои тексты уникальные, легко читаемые,структурированы, без воды и лишней захламленности.К работе отношусь ответственно, выполняю заданиесогласно ТЗ, соблюдаю срокиБуду рада сотрудничеству! Я всегда на связи!