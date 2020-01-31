Копирайт, рерайт, транскрибация
Здравствуйте, Уважаемые Заказчики! Рада приветствовать Васна моем аккаунте!
Вот немного информации обо мне:
-Пишу тексты, статьи практически на любуютематику;
-Имею высшее медицинское образование поспециальности врач-терапевт;
-Опыт работы 3 года в дизайн-студии (копирайтер);
Мои тексты уникальные, легко читаемые,структурированы, без воды и лишней захламленности.К работе отношусь ответственно, выполняю заданиесогласно ТЗ, соблюдаю срокиБуду рада сотрудничеству! Я всегда на связи!
Действие аккаунта приостановлено!