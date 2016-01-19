графический дизайн - логотипы, персонажи, иконки
Графический дизайн, иллюстрации, журналистика.
Логотипирование, полиграфия, брендинг.
Работа с текстом.
Первое высшее образование - юрист. Научили грамотно, логично и последовательно излагать свои мысли. Есть небольшой опыт работы в журналистике.
Второе высшее - графический дизайн. Со всеми, как говориться - вытекающими.
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Портфолио
- Новогодняя иллюстрация212 просмотров
- Новогодняя иллюстрация177 просмотров
- Новогодние иллюстрации224 просмотра
- Иконки для сайта246 просмотров
- Вольная копия Царевны-Лебедь Врубеля210 просмотров
- Подарочная грамота131 просмотр
- Подарочная упаковка для вина431 просмотр