графический дизайн - логотипы, персонажи, иконки

Графический дизайн, иллюстрации, журналистика.

Логотипирование, полиграфия, брендинг.

Работа с текстом.

Первое высшее образование - юрист. Научили грамотно, логично и последовательно излагать свои мысли. Есть небольшой опыт работы в журналистике.

Второе высшее - графический дизайн. Со всеми, как говориться - вытекающими.