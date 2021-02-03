Anna_Stepanenkov

Маркетинг&E-commerce

Всем привет!

занимаюсь маркетингом онлайн и оффлайн уже 3, 5 год. Закончила ВШЭ курс "Master in marketing" с высоким баллом в 2017 и в 2020 курс Нетологии "Интернет-маркетолог". Работаю e-commerce в крупной иностранной компании по производству бытовой техники.

Фрилансером работаю с середины 2020. Большая часть проектов в области классического маркетинга: построение бизнес плана (делаю по Lean canvas), исследование аудитории, создание УТП, создание плана разработки сайта. Но так же настраиваю рекламу и делаю SEO.

Буду рада вам помочь!