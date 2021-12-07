Anna_Ushalova

Анна Anna_Ushalova

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Помогу с созданием продающей презентации, медиапланированием и проработкой стратегии продвижения с нуля, включая комплексный анализ рынка.

Я современный специалист по маркетингу*, могу подхватить следующие задачи:

  • Анализ рынка: тенденции рынка и его перспективы, ЦА (портрет, сегменты, ситуации потребления), конкурены (ключевые и косвенные, их активности и источники трафика).
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ ОФОРМЛЕННЫЙ, ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТЧЕТ С ИНФОГРАФИКОЙ, включающий в себя:

  • Полную актуальную информацию об отрасли/нише, собранную из русских и иностранных источников (включая многостраничные исследования международных консалтинговых компаний, данные государственной статистики) со ссылками на использованные ресурсы;
  • Выводы и рекомендации конкретно по вашей ситуации, сформированные на основе полученной информации.
2. Бренд-анализ: использую инструментыBrand Health Tracking, NPS, Social Listening.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ: сведенный SWOT-анализ со ссылками на источники + выводы и рекомендации к дальнейшим действиям.

3. Дизайн полиграфической продукции: приглашения на события, программы мероприятий, бейджи, баннеры, ролл-апы.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Готовый макет в нужном размере и формате, в который грамотно встроено текстовое содержимое;
  • Шаблон письма-заявки на печать вашей продукции со всеми необходимыми вводными для типографии.
4. Продающие презентации: создание презентации для вашего бизнеса с нуля, включая смысловое наполнение, структурирование, верстку слайдов, инфографику и визуализацию , либо же оформление уже готовой презентации в едином современном стиле.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ (в зависимости от договоренности):

  • Полноценный продукт по всем канонам продающих презентаций;
  • Или стильное оформление существующей презентации.
+ ПОДАРОК: индивидуальный макет презентаций для вашего бизнеса, который можно редактировать и дополнять.

5. Верстка прототипов многостраничных сайтов и лендингов.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ современный инструмент для вашей компании или отдельного продукта. Созданный мной сайт обязательно соответствует законам нейромаркетинга и работает на увеличение продаж.

6. Оформление в графических редакторах писем для e-mail рассылок, афиш, картинок для постов и пр. Возможно визуальное оформление профиля в Instagram.

*Подробнее о моем опыте:

  • Event-маркетинг (полная организация и координация проектов, включая формирование концепции мероприятия в соответствии с целями бизнеса, поиск и контроль подрядчиков, дизайн и наполнение полиграфической продукции) - 3 месяца;
  • Трейд-маркетинг в одном из мировых лидеров отрасли FMCG (генерация идей для промо-активностей, кросс-категорийных промо, прогноз и оценка их эффективности) - 1 год;
  • Создание сайтов и прототипов на Tilda, Wix - около 10 работ;
  • Работа с графическими редакторами (для презентаций, афиш, баннеров и пр.): Figma, Canva, Photoshop, Corel + продвинутый пользователь PowerPoint - 4 года;
  • Руководитель SMM-отлела в карьерной организации (формирование контент-стратегии бренда в социальных сетях, копирайтинг, визуальное оформление профиля) - 3 года.