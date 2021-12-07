Anna_Ushalova

Я современный специалист по маркетингу*, могу подхватить следующие задачи:
- Анализ рынка: тенденции рынка и его перспективы, ЦА (портрет, сегменты, ситуации потребления), конкурены (ключевые и косвенные, их активности и источники трафика).
- Полную актуальную информацию об отрасли/нише, собранную из русских и иностранных источников (включая многостраничные исследования международных консалтинговых компаний, данные государственной статистики) со ссылками на использованные ресурсы;
- Выводы и рекомендации конкретно по вашей ситуации, сформированные на основе полученной информации.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ: сведенный SWOT-анализ со ссылками на источники + выводы и рекомендации к дальнейшим действиям.
3. Дизайн полиграфической продукции: приглашения на события, программы мероприятий, бейджи, баннеры, ролл-апы.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ:
- Готовый макет в нужном размере и формате, в который грамотно встроено текстовое содержимое;
- Шаблон письма-заявки на печать вашей продукции со всеми необходимыми вводными для типографии.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ (в зависимости от договоренности):
- Полноценный продукт по всем канонам продающих презентаций;
- Или стильное оформление существующей презентации.
5. Верстка прототипов многостраничных сайтов и лендингов.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТЕ современный инструмент для вашей компании или отдельного продукта. Созданный мной сайт обязательно соответствует законам нейромаркетинга и работает на увеличение продаж.
6. Оформление в графических редакторах писем для e-mail рассылок, афиш, картинок для постов и пр. Возможно визуальное оформление профиля в Instagram.
*Подробнее о моем опыте:
- Event-маркетинг (полная организация и координация проектов, включая формирование концепции мероприятия в соответствии с целями бизнеса, поиск и контроль подрядчиков, дизайн и наполнение полиграфической продукции) - 3 месяца;
- Трейд-маркетинг в одном из мировых лидеров отрасли FMCG (генерация идей для промо-активностей, кросс-категорийных промо, прогноз и оценка их эффективности) - 1 год;
- Создание сайтов и прототипов на Tilda, Wix - около 10 работ;
- Работа с графическими редакторами (для презентаций, афиш, баннеров и пр.): Figma, Canva, Photoshop, Corel + продвинутый пользователь PowerPoint - 4 года;
- Руководитель SMM-отлела в карьерной организации (формирование контент-стратегии бренда в социальных сетях, копирайтинг, визуальное оформление профиля) - 3 года.