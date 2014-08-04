Zaostrovskaja Anna 17.01.1989 (25 years old)/Заостровская Анна, 17.01.1989г. (25 лет)
En-Ru-En Translator/Переводчик английского, китайского языков
Full employment/Полная занятость, Telework/Удаленная работа
Education/Образование
2011
Chelyabinsk State University/Челябинский государственный университет, Челябинск
Oriental studies/Евразии и Востока, Регионоведение
Knowledge of languages/Знание языков
Russia- native speaker/Русский — родной
English- advanced/Английский — свободно владею
Chinese- enough for interview/Китайский — могу проходить интервью
Courses/Повышение квалификации, курсы
2009
Tianjin Normal University (Tianjin, China)/ Тяньцзинский Педагогический Университет (г. Тяньцзинь, Китай)
Chinese language courses/Курсы китайского языка: аудирование, чтение, устная речь, комбинированный китайский язык
Experience/Опыт работы
March 2014- present/Март 2014 — по настоящее время
«Eurogomma-Russia» Ltd.,/ООО "Еврогомма-Раша" (Челябинск) — Промышленное оборудование, станки и комплектующие
Logistics manager/Руководитель отдела логистики
o Supply production/Снабжение производства ТМЦ (комплектация, ежеквартальная закупка ТМЦ по нормам);
o Transport organization/Организация транспортировки грузов (по городу, области, из заграницы);
o Customs clearance/Растаможивание грузов (сбор документов);
o Banking operations/Работа с клиент-банком (платежные поручения, покупка валюты, перевод валюты, зачисление валютной выручки, справки о валютных операциях, подтверждающие док-ты в банк);
o 1C operations/Работа с 1С-Предприятие (счет-фактуры, акты выполненных работ, транспортные накладные, реализация);
o Office work organization/Организация работы офиса;
o Business correspondence/Ведение деловой переписки с иностранными контрагентами.
October 2013-December 2013/Октябрь 2013 — декабрь 2013
«Uzhnouralskaya GRES»/Южноуральская ГРЭС (Южноуральск) — Энергетика
English translator/Переводчик английского языка
Work under contract for 3 months/Срочная работа по контракту на 3 месяца.
o Interpretation on site/Осуществление устного перевода на строительной площадке;
o Translation, Business correspondence/Осуществление письменного перевода деловой переписки, инструкций.
March 2013- April 2013/Март 2013 — апрель 2013
«Chelyabinsk tractor plant-URALTRAC/»ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (Челябинск) — Тяжелое машиностроение
Projects manager/Главный специалист по зарубежным проектам
o Organization of exhibitions/Организация выставок;
o Work with Media/Работа со СМИ;
o Conducting of English site/Ведение англоязычного сайта компании;
o Interpretation, Translation/Переводческая деятельность (письменные переводы, деловая переписка, устные переводы на зарубежной выставке);
o Negotiation with contractors/Ведение переговоров с иностранными контрагентами;
o Business correspondence/Ведение деловой переписки (на русском, английском, китайском языках);
o Monitoring of the competitive market/Мониторинг конкурентного рынка (рынок Китая);
o Work with documents/Ведение делопроизводства и документооборота.
October 2011- February 2013/Октябрь 2011 — февраль 2013
«Lollipop kid» - kid’s shop/Магазин детских товаров «Lollipop kid» (Челябинск) — Розничная торговля
Deputy director/Заместитель управляющего магазином
o Search for suppliers/Поиск поставщиков;
o Negotiation with suppliers/Ведение переговоров с поставщиками;
o Goods purchasing and shipment/Закупка и транспортировка товара;
o Renting/Поиск и оценка помещений под магазины;
o Conclusion of a contract/Заключение договоров аренды;
o Order of commercial equipment/Заказ торгового оборудования;
o HR management/Подбор персонала;
o Personnel adaptation/Адаптация персонала;
o Personnel training/Обучение персонала;
o Drawing up plans and reports/Составление планов и отчётов.
September 2011- September 2012/Сентябрь 2011 — сентябрь 2012
«Chelyabinsk State University»Челябинский государственный университет (Челябинск) — Образовательные учреждения
Chinese teacher/Преподаватель китайского языка
o Teaching/Преподавание языка для учащихся 4-го и 5-го курсов;
o Drawing up plans and reports/Подготовка и предоставление отчетной документации о проделанном графике работ, успеваемости учащихся и др.
Additional information/Дополнительная информация
Skills/Навыки:
o Search Chinese suppliers/Поиск китайских поставщиков (листопрокат, трубопрокат, трактора, оборудование, одежда, обувь и др.);
o Chinese market monitoring/Мониторинг китайского рынка товаров;
o Business correspondence /Ведение деловой переписки с иностранными и российскими компаниями;
o Negotiation with contractors/Ведение переговоров с иностранными и российскими компаниями;
o Banking operations/Работа с клиент-банком (платежные поручения, покупка валюты, перевод валюты, зачисление валютной выручки, справки о валютных операциях, подтверждающие док-ты в банк);
o 1C operations/Работа с 1С-Предприятие (счет-фактуры, акты выполненных работ, транспортные накладные, реализация);