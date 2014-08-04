Переводчик (английский, китайский)

Zaostrovskaja Anna 17.01.1989 (25 years old)/Заостровская Анна, 17.01.1989г. (25 лет)

En-Ru-En Translator/Переводчик английского, китайского языков

Full employment/Полная занятость, Telework/Удаленная работа

Education/Образование

2011

Chelyabinsk State University/Челябинский государственный университет, Челябинск

Oriental studies/Евразии и Востока, Регионоведение

Knowledge of languages/Знание языков

Russia- native speaker/Русский — родной

English- advanced/Английский — свободно владею

Chinese- enough for interview/Китайский — могу проходить интервью

Courses/Повышение квалификации, курсы

2009

Tianjin Normal University (Tianjin, China)/ Тяньцзинский Педагогический Университет (г. Тяньцзинь, Китай)

Chinese language courses/Курсы китайского языка: аудирование, чтение, устная речь, комбинированный китайский язык

Experience/Опыт работы

March 2014- present/Март 2014 — по настоящее время

«Eurogomma-Russia» Ltd.,/ООО "Еврогомма-Раша" (Челябинск) — Промышленное оборудование, станки и комплектующие

Logistics manager/Руководитель отдела логистики

o Supply production/Снабжение производства ТМЦ (комплектация, ежеквартальная закупка ТМЦ по нормам);

o Transport organization/Организация транспортировки грузов (по городу, области, из заграницы);

o Customs clearance/Растаможивание грузов (сбор документов);

o Banking operations/Работа с клиент-банком (платежные поручения, покупка валюты, перевод валюты, зачисление валютной выручки, справки о валютных операциях, подтверждающие док-ты в банк);

o 1C operations/Работа с 1С-Предприятие (счет-фактуры, акты выполненных работ, транспортные накладные, реализация);

o Office work organization/Организация работы офиса;

o Business correspondence/Ведение деловой переписки с иностранными контрагентами.

October 2013-December 2013/Октябрь 2013 — декабрь 2013

«Uzhnouralskaya GRES»/Южноуральская ГРЭС (Южноуральск) — Энергетика

English translator/Переводчик английского языка

Work under contract for 3 months/Срочная работа по контракту на 3 месяца.

o Interpretation on site/Осуществление устного перевода на строительной площадке;

o Translation, Business correspondence/Осуществление письменного перевода деловой переписки, инструкций.

March 2013- April 2013/Март 2013 — апрель 2013

«Chelyabinsk tractor plant-URALTRAC/»ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (Челябинск) — Тяжелое машиностроение

Projects manager/Главный специалист по зарубежным проектам

o Organization of exhibitions/Организация выставок;

o Work with Media/Работа со СМИ;

o Conducting of English site/Ведение англоязычного сайта компании;

o Interpretation, Translation/Переводческая деятельность (письменные переводы, деловая переписка, устные переводы на зарубежной выставке);

o Negotiation with contractors/Ведение переговоров с иностранными контрагентами;

o Business correspondence/Ведение деловой переписки (на русском, английском, китайском языках);

o Monitoring of the competitive market/Мониторинг конкурентного рынка (рынок Китая);

o Work with documents/Ведение делопроизводства и документооборота.

October 2011- February 2013/Октябрь 2011 — февраль 2013

«Lollipop kid» - kid’s shop/Магазин детских товаров «Lollipop kid» (Челябинск) — Розничная торговля

Deputy director/Заместитель управляющего магазином

o Search for suppliers/Поиск поставщиков;

o Negotiation with suppliers/Ведение переговоров с поставщиками;

o Goods purchasing and shipment/Закупка и транспортировка товара;

o Renting/Поиск и оценка помещений под магазины;

o Conclusion of a contract/Заключение договоров аренды;

o Order of commercial equipment/Заказ торгового оборудования;

o HR management/Подбор персонала;

o Personnel adaptation/Адаптация персонала;

o Personnel training/Обучение персонала;

o Drawing up plans and reports/Составление планов и отчётов.

September 2011- September 2012/Сентябрь 2011 — сентябрь 2012

«Chelyabinsk State University»Челябинский государственный университет (Челябинск) — Образовательные учреждения

Chinese teacher/Преподаватель китайского языка

o Teaching/Преподавание языка для учащихся 4-го и 5-го курсов;

o Drawing up plans and reports/Подготовка и предоставление отчетной документации о проделанном графике работ, успеваемости учащихся и др.

Additional information/Дополнительная информация

Skills/Навыки:

o Search Chinese suppliers/Поиск китайских поставщиков (листопрокат, трубопрокат, трактора, оборудование, одежда, обувь и др.);

o Chinese market monitoring/Мониторинг китайского рынка товаров;

o Business correspondence /Ведение деловой переписки с иностранными и российскими компаниями;

o Negotiation with contractors/Ведение переговоров с иностранными и российскими компаниями;

o Banking operations/Работа с клиент-банком (платежные поручения, покупка валюты, перевод валюты, зачисление валютной выручки, справки о валютных операциях, подтверждающие док-ты в банк);

o 1C operations/Работа с 1С-Предприятие (счет-фактуры, акты выполненных работ, транспортные накладные, реализация);