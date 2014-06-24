Дизайнер

Я занимаюсь наполнением сайтов контентом.

Моим явным преимуществом являются честность, ответственность и быстрая обучаемость. Большую часть суток нахожусь онлайн, «не пропадаю» и «не игнорирую» заказчиков, работу выполняю качественно и в срок.

Имею опыт работы с контентом

https://www.facebook.com/jenshina?ref_type=bookmark

Пример моих дизайнерских работ

https://www.behance.net/anutko

Образование:

2007–2013 – Национальный авиационный университет

Специальность – Программная инженерия

Опыт работы:

C 2011 Designer Freelance

2010 – 2011 iOS Developer в IT компании Art Depo

Владение языками:

Русский (родной), украинский (работа с документацией), английсий — pre-intermediate.

Увлечения:

— занимаюсь рисованием;

— спорт

Дополнительные сведения:

уверенный пользователь ПК