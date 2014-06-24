Я занимаюсь наполнением сайтов контентом.
Моим явным преимуществом являются честность, ответственность и быстрая обучаемость. Большую часть суток нахожусь онлайн, «не пропадаю» и «не игнорирую» заказчиков, работу выполняю качественно и в срок.
Имею опыт работы с контентом
https://www.facebook.com/jenshina?ref_type=bookmark
Пример моих дизайнерских работ
https://www.behance.net/anutko
Образование:
2007–2013 – Национальный авиационный университет
Специальность – Программная инженерия
Опыт работы:
C 2011 Designer Freelance
2010 – 2011 iOS Developer в IT компании Art Depo
Владение языками:
Русский (родной), украинский (работа с документацией), английсий — pre-intermediate.
Увлечения:
— занимаюсь рисованием;
— спорт
Дополнительные сведения:
уверенный пользователь ПК