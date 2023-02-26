Графический дизайнер
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate, Figma.
Основные направления работы:
- логотипы
- иконки для сайтов и соцсетей
- визитки, плакаты, брошюры и другая полиграфическая продукция
- стикеры
- обработка фотографий (удаление фона, замена цвета и тд)
Также есть опыт в ведении аккаунтов в Инстаграме (сторис, посты, reels, запуск рекламы)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Латинский шрифт22 просмотра
- Набор иконок25 просмотров
- Набор иконок на тему «Хобби»25 просмотров