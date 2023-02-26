Графический дизайнер

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate, Figma.

Основные направления работы:

- логотипы

- иконки для сайтов и соцсетей

- визитки, плакаты, брошюры и другая полиграфическая продукция

- стикеры

- обработка фотографий (удаление фона, замена цвета и тд)

Также есть опыт в ведении аккаунтов в Инстаграме (сторис, посты, reels, запуск рекламы)