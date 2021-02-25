Anna_gus

Анна Гусева Anna_gus

 
35 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$40
6 баллов
3 года назад
Дизайн ленты для Инстаграм
Спасибо за опыт
Норм
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