Ищем графического дизайнера для оформления ленты в Инстаграм. Рассматриваем кандидатов только с портфолио и опытом работы в создании дизайна для Инстаграм.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Ищем графического дизайнера для оформления ленты в Инстаграм. Рассматриваем кандидатов только с портфолио и опытом работы в создании дизайна для Инстаграм.
Анастасия, добрый день! Сможете ли Вы взять в работу редизайн лендинга для онлайн-школы Yanta Yoga? Есть структура лендинга, фотографии к нему и фирменный стиль (цветовая палитра, фирменный шрифт).
Ищем дизайнера для создания лендинг для онлайн-школы йоги. ТЗ, фотографии для лендинга есть.