ОБРАЗОВАНИЕ:

1999 - 2004 Пятигорский Государственный Лингвистический Университет. Факультет испанского и английского языка. Специальность: лингвист.2000 - 2003 Институт дополнительных образовательныхпрограмм Пятигорского Лингвистического УниверситетаМенеджмент в системе государственного и муниципального управления. Специальность – менеджерКурсы испанского языка (Институт Сервантеса, г. Москва)Курсы английского языка, Москва (Центр «Интенсив», Москва)Участие в тренинге «Телефон в бизнесе: искусство общения и продаж по телефону» (Учебно-тренинговый центр ЭКСПЕРТ)Курсы бухгалтерского учета с использованием программы 1С. Специальность: бухгалтер (Учебный центр ЗЕНИТ, Москва)

ОПЫТ РАБОТЫ:

16.02.04 – 30.04.04 - Практика в Институте Сервантеса Перевод биографий испанских авторов с испанского языка на русский, создание веб страниц.01.08.04 –01.10.04 ЗАО «Алинга Консалтинг Групп» (аудиторская компания) – офис-менеджерведение баз данныхработа с орг. техникой (копир, принтер, сканер), мини АТС, факсомобеспечение жизнедеятельности офиса (заказ канцтоваров, заказкартриджей для копировальной техники, кондитерских изделий,мебели для офиса)отправка корреспонденциипереводные работы (с английского на русский/русского на английский)деловая переписка с клиентами на русском и английском языках управление работой курьеровсбор первичных документоввстреча клиентов- 01.10.04 до настоящего момента ЗАО «Алинга Консалтинг Груп»менеджер по персоналу/клиент менеджер/ ассистент маркетологаработа с рекламными материалами (визитки, баннеры, заказсувенирной продукции с логотипом компании, подарков для клиентов)телемаркетинг (расширение круга потенциальных клиентов) / наанглийском и русском языкахработа с потенциальными клиентами (первичное консультирование потелефону, выявление потребности клиента, составление коммерческих предложений и договоров для клиентов (на русском и английском языках), участие в переговорах с потенциальными клиентами, презентация компании)работа со СМИ (просмотр прессы)осуществление рассылки (по электронной и обычной почте)посещение мероприятий, проводимых Американской ТорговойПалатойподбор персонала: публикация вакансий в Интернетепоиск резюме в Интернете кандидатов на имеющиеся вакансии,анализ и обзвон кандидатов, проведение первичного собеседованияпо телефонуучастие в собеседованиях с кандидатамисоставление детального резюме кандидатовразмещение рекламы в печатных изданияхведение архива кандидатов

ЯЗЫКИ И ПК:

Испанский: продвинутый уровень; Английский: высокий уровень; Грамотный русский

MS Excel, MS Word, Writer, Outlook Express, Bat, Internet, FrontPages, Adobe Photoshop Elements, Paint Shop Pro, Corel Draw, Corel Photo-Paint; Acrobat, Acrobat Reader; 1С Предприятие