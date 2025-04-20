Anna_pro_SMM

Администратор соцсетей

Привожу клиентов в бизнес через соцсети.

Создам аккаунт с нуля или продолжу вести уже созданный.

Предпочтение отдам тематике из сферы красоты/ зож /уход за собой/образование. Рассмотрю и другие сферы.Преимущественно работаю удаленно, основная площадка - Инстаграм.Использую все работающие механики продвижения, как бесплатные так и платные. Без накруток. Только целевая аудитория.

Помогаю повысить лояльность аудитории к вашему продукту/услуге.Не останавливаюсь в саморазвитии. Постоянное самообразование в сфере маркетинга.