Anna_pro_SMM

Администратор соцсетей
Привожу клиентов в бизнес через соцсети.
Создам аккаунт с нуля или продолжу вести уже созданный.
Предпочтение отдам тематике из сферы красоты/ зож /уход за собой/образование. Рассмотрю и другие сферы.Преимущественно работаю удаленно, основная площадка - Инстаграм.Использую все работающие механики продвижения, как бесплатные так и платные. Без накруток. Только целевая аудитория.
Помогаю повысить лояльность аудитории к вашему продукту/услуге.Не останавливаюсь в саморазвитии. Постоянное самообразование в сфере маркетинга.
Я против войны в Украине!