Начинающий, но старательный фрилансер
Сделаю для Вас презентацию, логотип, могу создать ручную роспись на футболке/сумке/любой одежде. Также готова написать текст, перевести его на/с английского языка, сконструировать сайт-визитку. Работаю по ТЗ и символической предоплате (15% от стоимости Вашего заказа).
Очень надеюсь на сотрудничество:)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сертификат на занятие6 просмотров
- Аватар для социальных сетей8 просмотров
- Баннер для личного бренда 210 просмотров
- Баннер для личного бренда12 просмотров
- Четвёртый этап спортивных соревнований6 просмотров
- Баннер для второго этапа спортивных соревнований7 просмотров
- Баннер для первого этапа спортивных соревнований7 просмотров