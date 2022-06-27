Начинающий, но старательный фрилансер

Сделаю для Вас презентацию, логотип, могу создать ручную роспись на футболке/сумке/любой одежде. Также готова написать текст, перевести его на/с английского языка, сконструировать сайт-визитку. Работаю по ТЗ и символической предоплате (15% от стоимости Вашего заказа).

Очень надеюсь на сотрудничество:)