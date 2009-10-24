ICQ 444552231

Хорошая школа рисунка и живописи.

Профессиональный аниматор, 2я категория / 7 лет опыта работы в анимации и участие в двух десятках анимационных проектов от мультсериалов до авторских работ типа "Гора самоцветов"/ Реж. А.Татарский/.

Год работы на студии компьютерных игр типа интернет казино и однорукий бандит.

Опыт работы в детских иллюстрированых изданиях.

Навыки работы с программами 2х и 3х мерной графки на ЭВМ.

Высокая производительность и качество работ, быстрая обучаемость, умение работать в команде...

...Художественный вкус испорчен трехмерной графикой со спецэффектами, попсовыми обложками современных книг и европейскими комиксами.