Annaenglishnet

Меня зовут Анна, я переводчик.

Перевод текстов/фраз/предложений с английского (США и Британский), русского, украинского.

Срок изучения английского 7 лет.

Категория B2 (Upper-intermediate)

От 100 символов - 30 руб.

Срок выполнения работы 1-3 дня.

My name is Anna, I am a translator.

Translation of texts/phrases/sentences from English (US and British), Russian, Ukrainian.

Term of studying English for 7 years.

B2 category (Upper-intermediate)

From 100 characters - 30 rub.

Duration of work 1-3 days.