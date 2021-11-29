Annafatun66

Управление проектами, администрирование и трансформация процессов.

Более 5 лет работы с глобальными проектами.

Опыт в реализации ИТ проектов, умение применять принципы Waterfall, Agile.

1. Описания и стандартизация бизнес процессов в организации:

Проведу анализ бизнес процессов и предоставлю план работы для стандартизации и улучшения процессов. Разработаю требование для команды проекта выполнения своих ролевых функций. Предоставлю проектную документацию и регулярный мониторинг для реализации проекта.

2 Качественные презентации:

Создам презентацию для представления стратегии проекта и шагов к его реализации.

3. Мониторинг и создание отчетов

Мониторинг на каждом этапе планирования и реализации проекта. Создание отчетов, контроль времени и ресурсов.