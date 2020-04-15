Annalopatkina

Помогу создать красивые, структурированные презентации

Меня зовут Аня.

Я начинающий фрилансер и решила создать себе портфолио. На основной работе всегда приходится делать много презентаций, и не просто слайдов насобирать, а действительно продающий интересный проект сделать. Мне всегда нравилось работать с презентациями и это неплохо получается (раз я до сих пор работаю на основной работе), поэтому я решила попробовать помогать в этом людям!

Готова помогать:

тем, кто знает, что хочет сказать, но не знает как

тем, кто хочет упаковать свою идею, проект или бизнес

тем, кому просто лень делать презентацию

Сейчас хочу работать на опыт и на портфолио. Нарабатывать клиентскую базу! Всегда открыта новому, готова идти на компромисс и находить идеальное решение для клиента! Давайте пробовать)))