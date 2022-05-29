22 года, 5 курс медицинского университета, автор научных статей
Работаю на сайтах фриланса с 2015 года - люблю работать с текстами, особенно не выходя из дома:
1. Рерайт, копирайт и редактура
2. Переводы с английского, французского, немецкого и турецкого языков
3. Транскрибация аудио и видео в текст
4. Написание отзывов для прохождения ими модерации
5. Рефераты, презентации, аннотации, статьи…
Сертификат знания английского языка С1-С2
Дополнительно прохожу обучение в качестве референта переводчика научных текстов.
1,5 года работала СММ-специалистом.
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