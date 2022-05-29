22 года, 5 курс медицинского университета, автор научных статей

Работаю на сайтах фриланса с 2015 года - люблю работать с текстами, особенно не выходя из дома:

1. Рерайт, копирайт и редактура

2. Переводы с английского, французского, немецкого и турецкого языков

3. Транскрибация аудио и видео в текст

4. Написание отзывов для прохождения ими модерации

5. Рефераты, презентации, аннотации, статьи…

Сертификат знания английского языка С1-С2

Дополнительно прохожу обучение в качестве референта переводчика научных текстов.

1,5 года работала СММ-специалистом.