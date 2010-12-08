594301561 мейл. [email protected]
Добрый день!
Готова с предложить свою кандидатуру для сотрудничества. Опыт работы имеется, т.к. работала на выпускной кафедре унивесрситета 2 года, сейчас являюсь автором ТОЛЬКО работ на юридическую тематику. Закончмла ВУЗ, юрид. факультет с красным дипломом, поэтому работы выполняю качественно, в разумные сроки!
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