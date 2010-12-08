Добрый день!

Готова с предложить свою кандидатуру для сотрудничества. Опыт работы имеется, т.к. работала на выпускной кафедре унивесрситета 2 года, сейчас являюсь автором ТОЛЬКО работ на юридическую тематику. Закончмла ВУЗ, юрид. факультет с красным дипломом, поэтому работы выполняю качественно, в разумные сроки!