Краткая информация о себе

Здравствуйте!Специализируюсь на переводах с английского на русский/украинский и наоборот)Есть диплом о высшем образовании.Также имеется опыт в ведениях страниц в инстаграмме-опыт около 2 лет,портфолио и резюме прикрепляю по ссылке ниже.Также имеется подтверждающий сертификат о прохождении курсов.Буду рада помочь,выполнить ваши задачи и остаться довольными нашим сотрудничеством)



Портфолио:https://drive.google.com/drive/folders/12M5gEMgcF9zW4M7Zt2EIyvfXph-F688O?usp=sharing