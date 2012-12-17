Высшее филологическое образование, опыт работы в издательстве редактором художественной, научной и научно-популярной литературы (в.т.ч. переводной) более 7 лет. Отличное владение английским и, что важно для выполнения качественного перевода, русским языками. Могу переработать и переписать небрежно или плохо написанный текст (цена договорная, зависит от степени переработки).

В настоящий момент не ограничена по времени и могу выполнить перевод с английского в сжатые сроки.

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, прошу обращаться в скайп Annastasia_piter